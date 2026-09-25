"Una persona stupenda", esordisce Marina, "chiaramente è stato un evento tragico , ha scosso tutti. Era completamente diverso da quello che appariva. Sono sicura che avrebbe fatto un sacco di cose".

La concorrente torna anche sulla relazione tra Taricone e Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, con cui l'attore ha vissuto la love story più discussa di quella stagione: "Ero scomoda nella relazione tra lui e Cristina", ammette Marina. Poi aggiunge: "Lui aveva una luce incredibile negli occhi, era assetato di vita. Però si accompagnava un'ombra. Era una persona molto complessa, non era superficiale".

Nei giorni precedenti alla puntata, Marina si era già confidata nella Casa con Simone Annicchiarico, nel frattempo uscito dal reality: "La gente mi fermava per strada e, anche se non lo aveva conosciuto, piangeva. È stato 16 anni fa. Quando succede una cosa così improvvisa è proprio assurdo. Sua figlia Sofia era piccola, adesso è grande, ma io non l'ho mai conosciuta", aveva raccontato.

Pietro Taricone, ai tempi della scomparsa, era legato sentimentalmente all'attrice e modella Kasia Smutniak, con cui aveva avuto la figlia Sofia, nata nel 2004 e oggi ventiduenne.

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