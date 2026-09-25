Simone Annicchiarico entra nello studio del Grande Fratello Vip per spiegare al pubblico i motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa. La decisione era arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre.
Ilary Blasi ricostruisce quanto accaduto: "Ha usato un'espressione che non è assolutamente ammessa in casa e al gioco del Grande Fratello infrangendo così il regolamento da lui sottoscritto e offendendo anche la sensibilità di gran parte del pubblico. Il Grande Fratello ha deciso che doveva abbandonare la casa immediatamente".
Annicchiarico dichiara: "Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto. Non ho pensato, è stato un blackout. Devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici nella Casa, con voi e gli autori". Il concorrente spiega di non aver voluto né pensato a quanto accaduto: "È stato un vuoto sinaptico. Non so com'è uscita. Mi sono sentito tradito da me stesso".
L'ex concorrente confessa: "Entrare nella Casa mi è costato molto. Avevo mille paure prima di entrare, mille timori. Tranne il sonno, stava andando molto bene". Sull'accaduto aggiunge: "È un bruttissimo esempio da dare ai miei amici nella Casa. L'ultima cosa da sdoganare in televisione è una frase come la mia".
Il concorrente racconta poi di aver spento il microfono ed essere andato in confessionale, dicendo: "Ragazzi, ho fatto una cosa mostruosa".
"Spero di avere una seconda chance, di entrare qualche minuto e di riabbracciarvi", aggiunge.
Il suo abbandono commuove anche i concorrenti rimasti nella Casa. In studio commentano dispiaciute anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Per la frase che ha detto, il Grande Fratello ha deciso che non potrà più entrare nella Casa.