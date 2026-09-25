Simone Annicchiarico entra nello studio del Grande Fratello Vip per spiegare al pubblico i motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa. La decisione era arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre.

Ilary Blasi ricostruisce quanto accaduto: "Ha usato un'espressione che non è assolutamente ammessa in casa e al gioco del Grande Fratello infrangendo così il regolamento da lui sottoscritto e offendendo anche la sensibilità di gran parte del pubblico. Il Grande Fratello ha deciso che doveva abbandonare la casa immediatamente".

Annicchiarico dichiara: "Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto. Non ho pensato, è stato un blackout. Devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici nella Casa, con voi e gli autori". Il concorrente spiega di non aver voluto né pensato a quanto accaduto: "È stato un vuoto sinaptico. Non so com'è uscita. Mi sono sentito tradito da me stesso".