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LA DECISIONE25 settembre 2026

Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico dopo l'abbandono: "Mi sono sentito tradito da me stesso"

Squalificato giovedì 24 settembre per aver infranto il regolamento della Casa, il concorrente torna in studio e si scusa: "È stato un vuoto sinaptico"
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Simone Annicchiarico entra nello studio del Grande Fratello Vip per spiegare al pubblico i motivi che lo hanno costretto ad abbandonare la Casa. La decisione era arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 24 settembre.

Ilary Blasi ricostruisce quanto accaduto: "Ha usato un'espressione che non è assolutamente ammessa in casa e al gioco del Grande Fratello infrangendo così il regolamento da lui sottoscritto e offendendo anche la sensibilità di gran parte del pubblico. Il Grande Fratello ha deciso che doveva abbandonare la casa immediatamente".

Annicchiarico dichiara: "Sono amareggiato, un po' triste, un po' affranto. Non ho pensato, è stato un blackout. Devo scusarmi con il pubblico e con i miei amici nella Casa, con voi e gli autori". Il concorrente spiega di non aver voluto né pensato a quanto accaduto: "È stato un vuoto sinaptico. Non so com'è uscita. Mi sono sentito tradito da me stesso".

Simone Annicchiarico
Simone Annicchiarico

L'ex concorrente confessa: "Entrare nella Casa mi è costato molto. Avevo mille paure prima di entrare, mille timori. Tranne il sonno, stava andando molto bene". Sull'accaduto aggiunge: "È un bruttissimo esempio da dare ai miei amici nella Casa. L'ultima cosa da sdoganare in televisione è una frase come la mia".

Il concorrente racconta poi di aver spento il microfono ed essere andato in confessionale, dicendo: "Ragazzi, ho fatto una cosa mostruosa".

"Spero di avere una seconda chance, di entrare qualche minuto e di riabbracciarvi", aggiunge.

Il suo abbandono commuove anche i concorrenti rimasti nella Casa. In studio commentano dispiaciute anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Per la frase che ha detto, il Grande Fratello ha deciso che non potrà più entrare nella Casa.

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