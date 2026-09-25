Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 25 settembre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di lunedì 21 settembre.

Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Carmen e Roncaccia; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Alessandro, Federica e Moreno.