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ANTICIPAZIONI25 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le anticipazioni del 25 settembre

Venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Grande Fratello Vip, anticipazioni 25 settembre

Ilary Blasi
Ilary Blasi

L’uscita di Simone Annicchiarico: stasera se ne parlerà con lui.

Prime simpatie e antipatie nella Casa. Il gruppo non ha le idee chiare su Federica Morello: c’è chi la giudica algida e impostata, chi poco autentica e furba. Stasera potrà rispondere a tutte le critiche mentre in tanti si chiedono: sta nascendo un feeling speciale tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia?

La battle dei talenti infiamma ancora una volta la squadra delle donne. Valeria Marini non tollera l’esclusione dallo show. Guendalina Tavassi contesta Megan Ria. Riusciranno a ritrovare l’armonia per battere gli uomini? In palio un’importantissima immunità.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone. L'amicizia, la mancanza e l'affetto per il più grande protagonista di quella storica prima edizione.

La prima eliminazione si avvicina: chi sarà il prossimo candidato a lasciare la Casa tra Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello?

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