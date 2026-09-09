Simone Annicchiarico è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Classe 1970, Simone Annichiarico è un conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli. Debutta in tv nel 1995 e negli anni successivi colleziona numerose esperienze alla conduzione di programmi come Italia's Got Talent su Canale 5.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.
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