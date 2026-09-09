Simone Annicchiarico è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 1970, Simone Annichiarico è un conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli. Debutta in tv nel 1995 e negli anni successivi colleziona numerose esperienze alla conduzione di programmi come Italia's Got Talent su Canale 5.