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Grande Fratello VIP

REALITY09 settembre 2026

Simone Annicchiarico è un concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Simone Annicchiarico è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 1970, Simone Annichiarico è un conduttore, figlio degli attori Walter Chiari e Alida Chelli. Debutta in tv nel 1995 e negli anni successivi colleziona numerose esperienze alla conduzione di programmi come Italia's Got Talent su Canale 5.

Simone Annicchiarico
Simone Annicchiarico

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

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