Guendalina Tavassi è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip , che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

È madre di tre figli: Gaia, avuta a 17 anni, e Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Dal 2022 è legata a Federico Perna, con cui si è sposata alle Maldive. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato della loro storia d'amore: "Oggi sono felice, posso dire di aver trovato il vero amore".