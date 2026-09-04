Guendalina Tavassi è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.
Guendalina Tavassi, classe 1986, diventa un volto noto della televisione italiana nel 2010, quando partecipa all'undicesima edizione del Grande Fratello. Successivamente partecipa a L'Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci in coppia con il fratello Edoardo nel 2022.
È madre di tre figli: Gaia, avuta a 17 anni, e Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016. Dal 2022 è legata a Federico Perna, con cui si è sposata alle Maldive. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato della loro storia d'amore: "Oggi sono felice, posso dire di aver trovato il vero amore".
Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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