Guendalina Tavassi ha sposato Federico Perna. L'influencer, storica concorrente del Grande Fratello, ha sorpreso i follower pubblicando sui social il video del matrimonio celebrato alle Maldive.

"'Corri, mettiti al volo un vestito bianco, abbiamo la cena con il direttore in spiaggia!' Comincia così il mio c’era una volta di questa fiaba, dove tutto era perfetto, un altare sulla sabbia immerso tra i colori di un tramonto rosato, i miei figli ,vestiti di bianco tra lacrime e sorrisi, i nostri amici, testimoni di questo per sempre ad attenderci commossi in spiaggia, la nostra canzone che ci accompagnava verso l’orizzonte", ha scritto Guendalina Tavassi, come didascalia del video in cui sono presenti i suoi due figli Chloe (10 anni) e Salvatore (8 anni), avuti dal precedente matrimonio.

L'influencer, 38 anni, ha aggiunto: "Tu, al mio fianco, per dire un Sì che ci unirà per sempre. Grazie di esistere cuore mio, ti amo infinitamente. Marito e moglie".

Lo sposo Federico Perna ha commentato così il post: "Mi hai fatto piangere di nuovo. Grazie di esistere e grazie per questo giorno che rimarrà stampato nella mia mente e mi accompagnerà per il resto della mia vita, come il giorno più bello, romantico, importante, significativo della mia vita. Finalmente sei mia moglie. Ti amo più di ogni cosa. Per sempre".

Guendalina Tavassi e Federico Perna sono legati dal 2021. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva parlato della loro storia d'amore: "Oggi sono felice, posso dire di aver trovato il vero amore".