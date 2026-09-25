La quarta puntata del Grande Fratello Vip 9 , in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono sei concorrenti al televoto . Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Prima di dare il via alle nomination vere e proprie, alle donne viene data l'immunità. In puntata, il televoto flash ha infatti premiato la squadra delle donne grazie alla loro esibizione di Cacao Meravigliao. A quattro di loro spetta l'immunità: a decidere chi non se la merita sono i due già candidati all'eliminazione Giancarlo Danto e Alessandro Varsi che scelgono Federica Morello e Guendalina Tavassi. Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria e Piera Meloni sono quindi immuni.

Vanno al televoto Danto, Varsi e i tre Vip più votati. I concorrenti nominabili vanno nella Mistery per le nomination palesi. Le concorrenti immuni fanno le loro scelte davanti a tutti in salone. Solo Danto e Varsi votano nel segreto del confessionale. I tre più votati risultano essere Carmen, Federica, Michelle e Roncaccia.

Al televoto finiscono dunque Giancarlo Danto, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà eliminato nella prossima puntata di lunedì 28 settembre.

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