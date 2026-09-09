La porta rossa della Casa più famosa d'Italia sta per riaprirsi per una nuova e attesa edizione del Grande Fratello VIP. Il GF Vip 9 prenderà ufficialmente il via giovedì 17 settembre, con la prima puntata in onda in prima serata su Canale 5.
Sarà la nona edizione del reality e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata in studio, ancora una volta, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 9 annunciati fino ad ora troviamo: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Michelle Masullo.
Nei prossimi giorni verranno svelati anche gli altri concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 9.
La prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip andrà in onda il 17 settembre in prima serata su Canale 5.
Tutte le ultime notizie sul Grande Fratello VIP 9 e tutti gli aggiornamenti sui concorrenti saranno disponibili su Mediaset Infinity e sul sito del Grande Fratello.