La porta rossa della Casa più famosa d'Italia sta per riaprirsi per una nuova e attesa edizione del Grande Fratello VIP. Il GF Vip 9 prenderà ufficialmente il via giovedì 17 settembre, con la prima puntata in onda in prima serata su Canale 5.

Sarà la nona edizione del reality e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata in studio, ancora una volta, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 9 annunciati fino ad ora troviamo: Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello e Michelle Masullo.

Nei prossimi giorni verranno svelati anche gli altri concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 9.