Michelle Masullo è l'ottava concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Modella e DJ, Michelle Masullo è conosciuta anche con il nome d'arte di Mixelle. Friulana, classe 1999, Michelle Masullo è considerata la figlia "elettiva" di Jo Squillo, con la quale ha consolidato da tempo un sodalizio artistico.