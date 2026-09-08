Michelle Masullo è l'ottava concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Modella e DJ, Michelle Masullo è conosciuta anche con il nome d'arte di Mixelle. Friulana, classe 1999, Michelle Masullo è considerata la figlia "elettiva" di Jo Squillo, con la quale ha consolidato da tempo un sodalizio artistico.
Il Grande Fratello Vip torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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