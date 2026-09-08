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Grande Fratello VIP

REALITY08 settembre 2026

Michelle Masullo è una concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Michelle Masullo è l'ottava concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Modella e DJ, Michelle Masullo è conosciuta anche con il nome d'arte di Mixelle. Friulana, classe 1999, Michelle Masullo è considerata la figlia "elettiva" di Jo Squillo, con la quale ha consolidato da tempo un sodalizio artistico.

Michelle Masullo
Michelle Masullo

Grande Fratello Vip 9 prossimamente su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.

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