Moreno Morello è il settimo concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 1973, Moreno Morello è conosciuto al grande pubblico come storico inviato di Striscia la notizia, dove ha realizzato numerosi servizi legati al mondo delle truffe vestito con il suo caratteristico completo bianco. Parallelamente alla carriera televisiva, Moreno Morello porta avanti il suo impegno nella sensibilizzazione del pubblico anche tramite spettacoli teatrali, incontri pubblici e progetti sociali.