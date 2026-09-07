La porta rossa della Casa più famosa d'Italia sta per riaprirsi per una nuova ed emozionante edizione del Grande Fratello VIP. Con la conduzione di Ilary Blasi, la prima puntata andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5.

Andiamo a scoprire chi sono i concorrenti del Grande Fratello VIP 2026, ripercorrendo le loro carriere e storie personali.

Grande Fratello VIP 9, i concorrenti ufficiali

Alex Belli è un attore e modello. Ha raggiunto la popolarità con CentoVetrine negli anni 2000 ed è stato uno dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip nel 2021.

Guendalina Tavassi è un'influencer. Ha partecipato al Grande Fratello nel 2010 e a L'Isola dei Famosi nel 2012, per poi tornarci nel 2022 insieme al fratello Edoardo.

Jonathan Kashanian torna al Grande Fratello dopo aver vinto la quinta edizione nel 2004. Ha partecipato anche alla tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Tra i concorrenti c'è anche Alessandro Roncaccia: sportivo, amante del divertimento e con un’anima un po’ old school.

Federica Morello è invece una ballerina e dj, prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Anche Carmen Di Pietro entrerà dalla porta rossa: non è nuova al mondo dei reality, in quanto ha già partecipato a due edizioni de L'Isola dei Famosi, nel 2004 e nel 2022.

Nei prossimi giorni verranno svelati anche gli altri concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 9.