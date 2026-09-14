Piera Meloni è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 2003 e originaria della Sardegna, Piera è una creator nel mondo del beauty, della moda e del lifestyle. Conduce un programma radiofonico musicale insieme a Numero Verde, alias Andrea Cioffi.

Dopo il successo ottenuto nei social, ora è pronta a mettersi in gioco nel mondo della televisione. Nella Casa non entra da single: Piera è fidanzata da circa un anno.

"Sono molto emozionata. Sicuramente sarà un'esperienza diversa dal solito", ha dichiarato sui social annunciando la sua partecipazione.