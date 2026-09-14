Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
REALITY14 settembre 2026

Piera Meloni è una concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Piera Meloni è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 2003 e originaria della Sardegna, Piera è una creator nel mondo del beauty, della moda e del lifestyle. Conduce un programma radiofonico musicale insieme a Numero Verde, alias Andrea Cioffi.

Dopo il successo ottenuto nei social, ora è pronta a mettersi in gioco nel mondo della televisione. Nella Casa non entra da single: Piera è fidanzata da circa un anno.

"Sono molto emozionata. Sicuramente sarà un'esperienza diversa dal solito", ha dichiarato sui social annunciando la sua partecipazione.

Piera Meloni | Instagram: @pieramelony
Piera Meloni | Instagram: @pieramelony

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Per quattro concorrenti, però, le porte della Casa si apriranno già martedì 15 settembre grazie all'Open House.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche