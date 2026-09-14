La Casa del Grande Fratello Vip apre le sue porte con due giorni di anticipo grazie alla Open House. Martedì 15 settembre 4 concorrenti varcheranno la porta rossa prima di tutti gli altri. Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa del GF Vip e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5.



Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.