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ANTICIPAZIONI14 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9 Open House, quattro concorrenti entrano nella Casa il 15 settembre

Il Grande Fratello Vip inizia con due giorni di anticipo grazie alla Open House. Appuntamento a martedì 15 settembre
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La Casa del Grande Fratello Vip apre le sue porte con due giorni di anticipo grazie alla Open House. Martedì 15 settembre 4 concorrenti varcheranno la porta rossa prima di tutti gli altri. Saranno loro i primi a scoprire i meandri della nuova Casa del GF Vip e a fare le prove di convivenza fino alla partenza ufficiale del reality prodotto da Endemol Shine Italy, fissata per giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5.

Sarà possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.


Il Grande Fratello Vip 9, condotto da Ilary Blasi, con al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, ricomincia con una nuova edizione giovedì 17 settembre 2026.

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