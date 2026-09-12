Valeria Marini è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Nasce a Roma il 14 maggio 1967, nel 1993 diventa la primadonna del Bagaglino, affermandosi come una delle showgirl più popolari della TV italiana negli anni Novanta.

Partecipa a L'Isola dei Famosi nel 2012, dopo aver partecipato come guest star nel 2008 e per tornare poi qualche giorno anche nel 2018. Prende parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip nel 2016 e alla prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018. Torna come concorrente al GF Vip in coppia con Giacomo Urtis nel 2020 e come guest star nell'edizione primaverile 2026.