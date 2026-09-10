Giacomo Gallani è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Originario di Roma ma con base a Dubai, Giacomo Gallani è un modello che negli anni ha collaborato con noti marchi di moda. Parallelamente alla sua carriera nel mondo del fashion system, ha studiato anche economia e management.