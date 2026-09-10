Giacomo Gallani è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Originario di Roma ma con base a Dubai, Giacomo Gallani è un modello che negli anni ha collaborato con noti marchi di moda. Parallelamente alla sua carriera nel mondo del fashion system, ha studiato anche economia e management.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.
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