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Grande Fratello VIP

REALITY10 settembre 2026

Giacomo Gallani è un concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Giacomo Gallani è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Originario di Roma ma con base a Dubai, Giacomo Gallani è un modello che negli anni ha collaborato con noti marchi di moda. Parallelamente alla sua carriera nel mondo del fashion system, ha studiato anche economia e management.

Giacomo Gallani
Giacomo Gallani

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

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