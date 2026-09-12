Giancarlo Danto è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Originario di Messina, debutta nel corpo di ballo di Amici 18. Ha partecipato anche ad altri programmi come Amici Celebrities, Tu sì que vales e Ciao Darwin.