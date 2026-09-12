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Grande Fratello VIP

REALITY12 settembre 2026

Giancarlo Danto è un concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Giancarlo Danto è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Originario di Messina, debutta nel corpo di ballo di Amici 18. Ha partecipato anche ad altri programmi come Amici Celebrities, Tu sì que vales e Ciao Darwin.

Giancarlo Danto
Giancarlo Danto

Grande Fratello Vip 9 dal 17 settembre su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio.

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