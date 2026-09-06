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Grande Fratello VIP

REALITY06 settembre 2026

Federica Morello è una concorrente ufficiale del GF Vip 2026

La nona edizione del GF Vip inizierà prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Federica Morello è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Federica Morello, 31 anni, è una ballerina e dj. È stata prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Prima di approdare in televisione, ha lavorato come maestra d'asilo, per poi dedicarsi alla carriera di dj.

Federica Morello | Instagram: @federicamorello
Federica Morello | Instagram: @federicamorello

GF Vip 2026, la nuova edizione prossimamente su Canale 5

Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.

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