Federica Morello è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Federica Morello, 31 anni, è una ballerina e dj. È stata prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Prima di approdare in televisione, ha lavorato come maestra d'asilo, per poi dedicarsi alla carriera di dj.