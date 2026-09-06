Federica Morello è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.
Federica Morello, 31 anni, è una ballerina e dj. È stata prima donna nel corpo di ballo di Ciao Darwin. Prima di approdare in televisione, ha lavorato come maestra d'asilo, per poi dedicarsi alla carriera di dj.
Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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