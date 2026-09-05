Jonathan Kashanian è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.
Jonathan Kashanian nasce nel 1981 a Ramat Gan e si avvicina al mondo dello spettacolo nei primi anni Duemila, quando, dopo aver conseguito il diploma da stilista, muove i primi passi nel settore della moda, lavorando tra sfilate e showroom.
Nel 2004 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e da subito conquista il pubblico aggiudicandosi la vittoria del reality. Nel 2018 si rimette in gioco ed entra a far parte del cast della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.
Il Grande Fratello 2026 torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la quinta edizione che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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