Jonathan Kashanian è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà nuovamente condotta da Ilary Blasi.

Jonathan Kashanian nasce nel 1981 a Ramat Gan e si avvicina al mondo dello spettacolo nei primi anni Duemila, quando, dopo aver conseguito il diploma da stilista, muove i primi passi nel settore della moda, lavorando tra sfilate e showroom.

Nel 2004 partecipa alla quinta edizione del Grande Fratello e da subito conquista il pubblico aggiudicandosi la vittoria del reality. Nel 2018 si rimette in gioco ed entra a far parte del cast della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.