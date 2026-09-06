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Grande Fratello VIP

REALITY06 settembre 2026

Alessandro Roncaccia è un concorrente ufficiale del GF Vip 9

La nona edizione del GF Vip inizierà prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
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Alessandro Roncaccia è il quarto concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Come si legge nella sua bio Instagram, Alessandro Roncaccia ha base a Roma. Il mondo dei reality show non gli è nuovo, ma è la prima volta che partecipa al GF Vip.

Instagram Alessandro Roncaccia
Instagram Alessandro Roncaccia

Grande Fratello Vip 9 prossimamente su Canale 5

Il Grande Fratello Vip torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.

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