Alessandro Roncaccia è il quarto concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Come si legge nella sua bio Instagram, Alessandro Roncaccia ha base a Roma. Il mondo dei reality show non gli è nuovo, ma è la prima volta che partecipa al GF Vip.
Il Grande Fratello Vip torna prossimamente in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste in studio.
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