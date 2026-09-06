Alessandro Roncaccia è il quarto concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà prossimamente su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Come si legge nella sua bio Instagram, Alessandro Roncaccia ha base a Roma. Il mondo dei reality show non gli è nuovo, ma è la prima volta che partecipa al GF Vip.