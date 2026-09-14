Giulia Provvedi è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Classe 1993 forma il duo musicale e televisivo Le Donatella insieme alla gemella di Silvia Provvedi. Hanno anche un fratello minore, Matteo. Il duo debutta nel 2012 e pubblica l'album Unpredictable e diversi singoli, tra cui Donatella e Baby Bastard Inside.
Nel 2015, le due sorelle vincono L'Isola dei Famosi come concorrente unico e nel 2018 entrano nella casa del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi, sempre come concorrente unico. Nel 2020 Le Donatella fanno parte della giuria di All Together Now.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Per quattro concorrenti, però, le porte della Casa si apriranno già martedì 15 settembre grazie all'Open House.
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