Giulia Provvedi è una concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Classe 1993 forma il duo musicale e televisivo Le Donatella insieme alla gemella di Silvia Provvedi. Hanno anche un fratello minore, Matteo. Il duo debutta nel 2012 e pubblica l'album Unpredictable e diversi singoli, tra cui Donatella e Baby Bastard Inside.

Nel 2015, le due sorelle vincono L'Isola dei Famosi come concorrente unico e nel 2018 entrano nella casa del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi, sempre come concorrente unico. Nel 2020 Le Donatella fanno parte della giuria di All Together Now.