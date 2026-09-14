Alessandro Varsi è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.

Di origini napoletane e colombiane, vive alle porte di Roma e qui, nella vita, gestisce insieme al fratello un ristorante. Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando a Too Hot to Handle. È un appassionato di pugilato e nella vita si è innamorato una sola volta durante una relazione durata sette anni.