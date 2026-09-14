Alessandro Varsi è un concorrente ufficiale della nona edizione del Grande Fratello Vip, che inizierà giovedì 17 settembre su Canale 5 e sarà condotta da Ilary Blasi.
Di origini napoletane e colombiane, vive alle porte di Roma e qui, nella vita, gestisce insieme al fratello un ristorante. Si fa conoscere dal grande pubblico partecipando a Too Hot to Handle. È un appassionato di pugilato e nella vita si è innamorato una sola volta durante una relazione durata sette anni.
Il Grande Fratello Vip torna giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà la nona edizione e la quinta che vedrà alla conduzione Ilary Blasi, accompagnata, come di consueto, dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli in studio. Per quattro concorrenti, però, le porte della Casa si apriranno già martedì 15 settembre grazie all'Open House.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google