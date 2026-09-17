Giovedì 17 settembre è ufficialmente iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti che hanno fatto il loro ingresso durante la prima puntata anche Megan Ria. Dopo aver ballato fuori dalla Casa, la ballerina viene "interrogata" dall'opinionista Selvaggia Lucarelli.

"Megan parlo io, ma sono solo l'ambasciatrice - esordisce Selvaggia - Tu facevi parte del corpo di ballo di Elodie. A un certo punto è successo che Elodie ti ha tolto il follow sui social e tutti ci interroghiamo sulla questione: perché lo ha fatto?".

"Con Franceska Nuredini non c'è mai stato nulla se non una bellissima amicizia - risponde Megan Ria, che continua - Poi della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché, ma sono qui per parlare di me e non di questi gossip beceri".

"Sei qui per parlare di fisica nucleare, Megan? Hai sbagliato posto mi sa - controbatte Selvaggia Lucarelli - Bastava dire che non avevi voglia di parlarne. Dire che è solo gossip... come se tu fossi Margerita Hack".