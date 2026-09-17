Ilary Blasi al Grande Fratello Vip: "Vi ho salutato che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono anche risposata"

Giovedì 17 settembre Ilary Blasi dà ufficialmente inizio alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice fa il suo ingresso in studio con un completo bianco che ricorda un abito da sposa.

Dopo aver ballato con il corpo di ballo sulle note di La testa gira, Ilary dice al pubblico in studio e a casa: "Ci siamo lasciati il 19 maggio, quindi esattamente 4 mesi fa, solo 4 mesi fa e sono successe tantissime cose. Chiaramente è cambiato il cast, abbiamo dato una sistemata alla casa, allo studio. Io vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono anche risposata. Succedono cose, tante cose, ma ho una sola certezza e sono le mie opinioniste, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.