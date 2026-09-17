Ilary Blasi fa il suo ingresso nello studio del GF Vip di bianco vestita e facendo un balletto sulle note di La testa gira. "Ci siamo lasciati 4 mesi fa, ma sono cambiate un sacco di cose - dice la conduttrice - Vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono risposata. Ma io ho una sola certezza, le mie opinioniste". Ilary Blasi accoglie così in studio le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Alessandra Mussolini torna nella Casa

Alessandra Mussolini - la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip - torna nella Casa vestendo non più i panni di concorrente, ma di osservatrice. "Li voglio beccare tutti perché li devo vedere e studiare - dice Alessandra a Ilary riferendosi ai concorrenti del GF Vip 9 - Non credo che saranno contenti di vedermi".

I primi ingressi nella Casa

Dopo Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, altri concorrenti del Grande Fratello Vip 9 fanno ufficialmente il loro ingresso nella Casa. Tra questi, Giulia Provvedi e Moreno Morello. Prima di entrare, Giulia saluta, commossa, la sorella Silvia e l'amata nipotina Nicole. Successivamente è la volta di Megan Ria e, dopo 26 anni dalla partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello, di Marina La Rosa.

Megan Ria: "Con Elodie non ho mai capito cosa sia successo"

Nel corso della diretta del 17 settembre, varca la porta rossa anche la ballerina Megan Ria dopo aver ballato fuori dalla Casa. Interrogata da Selvaggia Lucarelli, Megan risponde in merito a dei rumors circolati sul suo conto in questi ultimi mesi: "Con Franceska Nuredini non c'è mai stato nulla se non una bellissima amicizia, poi della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché, cosa sia successo".