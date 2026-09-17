Giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Vip 9. Ecco cos'è successo durante la diretta.
Ilary Blasi fa il suo ingresso nello studio del GF Vip di bianco vestita e facendo un balletto sulle note di La testa gira. "Ci siamo lasciati 4 mesi fa, ma sono cambiate un sacco di cose - dice la conduttrice - Vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono risposata. Ma io ho una sola certezza, le mie opinioniste". Ilary Blasi accoglie così in studio le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Entrati durante l'Open House, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi vivono il reality già da qualche giorno.
Alessandra Mussolini - la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip - torna nella Casa vestendo non più i panni di concorrente, ma di osservatrice. "Li voglio beccare tutti perché li devo vedere e studiare - dice Alessandra a Ilary riferendosi ai concorrenti del GF Vip 9 - Non credo che saranno contenti di vedermi".
Dopo Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi, altri concorrenti del Grande Fratello Vip 9 fanno ufficialmente il loro ingresso nella Casa. Tra questi, Giulia Provvedi e Moreno Morello. Prima di entrare, Giulia saluta, commossa, la sorella Silvia e l'amata nipotina Nicole. Successivamente è la volta di Megan Ria e, dopo 26 anni dalla partecipazione alla prima edizione italiana del Grande Fratello, di Marina La Rosa.
Nel corso della diretta del 17 settembre, varca la porta rossa anche la ballerina Megan Ria dopo aver ballato fuori dalla Casa. Interrogata da Selvaggia Lucarelli, Megan risponde in merito a dei rumors circolati sul suo conto in questi ultimi mesi: "Con Franceska Nuredini non c'è mai stato nulla se non una bellissima amicizia, poi della questione con Elodie non ho mai capito bene il perché, cosa sia successo".
Dopo essere stati preparati da Francesca Manzini nel corso dell'anteprima di Open House, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi si esibiscono in un balletto sulle note di Che fastidio! di Ditonellapiaga. "Volevo ringraziare Francesca perché ha avuto tantissima pazienza con me", dice Carmen a Manzini dopo aver ballato.
Dopo Simone Annicchiarico, fa il suo ingresso al Grande Fratello Vip un concorrente "stellare". Torna Valeria Marini, che scherza sulla sua nuova - la terza in totale - partecipazione al reality. "Questo sarà un Grande Fratello stellare e cocoon, cioè farà rinascere tutti, anche chi lo guarda". Incalzata da Ilary Blasi, Valeria aggiunge ironicamente: "Stavo pensando di spostare la residenza qui. Il GF è un po' come Beautiful, bisogna tornarci".
Federica Morello e Giacomo Gallani entrano insieme nella Casa, ma come concorrenti singoli. Infine, è la volta di Giancarlo Danto.
I concorrenti in nomination e quindi al televoto sono risultati essere: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto. Il primo televoto di questa edizione del GF Vio non prevederà un'eliminazione, ma i due vip più votati saranno i preferiti dal pubblico e otterranno l'immunità.