Di Pietro racconta: "Abitava a via del Tritone, a un certo momento il mio agente mi dice: deve aprire un locale e andiamo all'inaugurazione ". Da lì la serata insieme: "Siamo andati a cena. Mi ha mandato dei fiori".

Nella Casa del Grande Fratello Vip 9 , Carmen Di Pietro racconta di aver avuto una storia con Sylvester Stallone . La showgirl è entrata martedì 15 settembre insieme a Jonathan Kashanian , Piera Meloni e Alessandro Varsi per l' Open House in vista della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in programma giovedì 17 settembre in prima serata.

La showgirl continua: "Mi guardava in continuazione, love qua, love là, io a love mi ero fermata perché l'inglese è quello che è. Giravo con il mio vocabolario quando uscivo con lui, quello piccolino".

Il racconto arriva quindi al momento del bacio: "È stato meraviglioso, dopo tre ore dico: finalmente!". Di Pietro aggiunge: "Lui è molto timido, con questi muscoli uno sembra chissà che, invece è di una timidezza incredibile".



È possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.

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