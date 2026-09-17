Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
Open House17 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro e il flirt con Sylvester Stallone: "Bacio meraviglioso"

Durante l'Open House del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro racconta la cena e il bacio con Sylvester Stallone
Condividi:

Nella Casa del Grande Fratello Vip 9, Carmen Di Pietro racconta di aver avuto una storia con Sylvester Stallone. La showgirl è entrata martedì 15 settembre insieme a Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi per l'Open House in vista della prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in programma giovedì 17 settembre in prima serata.

Di Pietro racconta: "Abitava a via del Tritone, a un certo momento il mio agente mi dice: deve aprire un locale e andiamo all'inaugurazione". Da lì la serata insieme: "Siamo andati a cena. Mi ha mandato dei fiori".

Carmen Di Pietro nel confessionale del Grande Fratello Vip
Carmen Di Pietro nel confessionale del Grande Fratello Vip

La showgirl continua: "Mi guardava in continuazione, love qua, love là, io a love mi ero fermata perché l'inglese è quello che è. Giravo con il mio vocabolario quando uscivo con lui, quello piccolino".

Il racconto arriva quindi al momento del bacio: "È stato meraviglioso, dopo tre ore dico: finalmente!". Di Pietro aggiunge: "Lui è molto timido, con questi muscoli uno sembra chissà che, invece è di una timidezza incredibile".

È possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche