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Open House17 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni parla del fidanzato: "È l'amore della mia vita"

La concorrente racconta come è nata la storia d'amore con l'attuale compagno
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Martedì 15 settembre Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno iniziato la loro avventura al Grande Fratello Vip 9 attraverso l'Open House.

Piera Meloni ha raccontato come è nata la relazione con il suo attuale fidanzato, conosciuto grazie al suo gruppo di lavoro. All'epoca, l'influencer ha spiegato di realizzare degli eventi live insieme ad alcuni colleghi influencer. E proprio uno di loro conosceva il ragazzo in questione, che aveva a disposizione una casa a Roma dove il gruppo avrebbe potuto lavorare.

Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi
Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi

Piera ha definito il compagno "l'amore della mia vita". "Io sono molto istintiva, nella vita può capitare di tutto", ha aggiunto la ragazza, pronta a mettersi in gioco all'interno della Casa.

La partenza ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi è fissata per giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5.

È possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.

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