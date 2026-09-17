Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni parla del fidanzato: "È l'amore della mia vita"

Martedì 15 settembre Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno iniziato la loro avventura al Grande Fratello Vip 9 attraverso l'Open House.
Piera Meloni ha raccontato come è nata la relazione con il suo attuale fidanzato, conosciuto grazie al suo gruppo di lavoro. All'epoca, l'influencer ha spiegato di realizzare degli eventi live insieme ad alcuni colleghi influencer. E proprio uno di loro conosceva il ragazzo in questione, che aveva a disposizione una casa a Roma dove il gruppo avrebbe potuto lavorare.
Piera ha definito il compagno "l'amore della mia vita". "Io sono molto istintiva, nella vita può capitare di tutto", ha aggiunto la ragazza, pronta a mettersi in gioco all'interno della Casa.
La partenza ufficiale del reality condotto da Ilary Blasi è fissata per giovedì 17 settembre, in prima serata su Canale 5.
È possibile seguire le vicende dei quattro concorrenti in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip.