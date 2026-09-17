Grande Fratello Vip 9, Piera Meloni parla del fidanzato: "È l'amore della mia vita"

Martedì 15 settembre Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno iniziato la loro avventura al Grande Fratello Vip 9 attraverso l'Open House.



Piera Meloni ha raccontato come è nata la relazione con il suo attuale fidanzato, conosciuto grazie al suo gruppo di lavoro. All'epoca, l'influencer ha spiegato di realizzare degli eventi live insieme ad alcuni colleghi influencer. E proprio uno di loro conosceva il ragazzo in questione, che aveva a disposizione una casa a Roma dove il gruppo avrebbe potuto lavorare.