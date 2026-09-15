REALITY 15 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, quando va in onda la nuova edizione? Prima puntata giovedì 17 settembre

Da giovedì 17 e sabato 19 settembre, in prima serata su Canale 5, parte la nuova edizione del Grande Fratello Vip 9, condotta da Ilary Blasi e con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

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