Grande Fratello Vip 9, Francesca Manzini fa visita ai concorrenti dell'Open House

In attesa della prima puntata del Grande Fratello Vip 9, al via giovedì 17 settembre con la nuova edizione, quattro concorrenti hanno già varcato la Porta Rossa per l'Open House. Durante le prime ore della loro permanenza nella Casa, con la diretta disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno ricevuto la sorpresa di Francesca Manzini per preparare una speciale coreografia.



"Ho per voi una bella sorpresa", è l'annuncio di Ilary Blasi, che invita così i quattro concorrenti ad aprire la scatola in cui era nascosta Francesca Manzini. "Io sono approdata qui nella scorsa edizione, perciò è molto emozionante", sono le prime parole della celebre imitatrice.