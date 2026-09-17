Grande Fratello Vip 9, Francesca Manzini fa visita ai concorrenti dell'Open House

In attesa della prima puntata del Grande Fratello Vip 9, al via giovedì 17 settembre con la nuova edizione, quattro concorrenti hanno già varcato la Porta Rossa per l'Open House. Durante le prime ore della loro permanenza nella Casa, con la diretta disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Jonathan Kashanian, Carmen Di Pietro, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno ricevuto la sorpresa di Francesca Manzini per preparare una speciale coreografia.
"Ho per voi una bella sorpresa", è l'annuncio di Ilary Blasi, che invita così i quattro concorrenti ad aprire la scatola in cui era nascosta Francesca Manzini. "Io sono approdata qui nella scorsa edizione, perciò è molto emozionante", sono le prime parole della celebre imitatrice.
"Da questo momento trascorrerai del tempo con i primi concorrenti in Casa e ti sarà affidata la prima prova di questa edizione: realizzare la prima coreografia. Sarà il pubblico a stabilirne l'esito durante la prima puntata", si legge nel comunicato rivolto proprio a Francesca Manzini. Quest'ultima ha dunque vestito i panni di coreografa con l'obiettivo di guidare i quattro concorrenti nella prova. Per scoprire la coreografia completa, l'appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5, con la puntata d'esordio del Grande Fratello Vip.