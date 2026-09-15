Per Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi l'avventura del Grande Fratello Vip 9 è iniziata in anticipo con Open House, una speciale anteprima che permetterà al pubblico di entrare nella Casa prima dell’avvio ufficiale del reality e di seguire da vicino i primi momenti della loro esperienza.

Martedì 15 settembre i 4 concorrenti hanno varcato la porta rossa prima di tutti gli altri. A commentare l'ingresso nella Casa, in collegamento in diretta con Dentro la notizia, Cesara Buonamici, opinionista del Grande Fratello Vip 9 insieme a Selvaggia Lucarelli. "Non vivranno assolutamente negli agi - dice Cesara Buonamici a Gianluigi Nuzzi riferendosi ai primi 4 concorrenti entrati con Open House - Saranno nel backstage nel localino e su di loro piomberà Francesca Manzini che li tormenterà per 48 ore con la preparazione di un balletto. E questo è solo l'inizio".