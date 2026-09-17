Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip 9 andata in onda su Canale 5 giovedì 17 settembre, Ilary Blasi spiega come si svolgeranno le prime nomination di questa edizione.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella prima puntata

Le nomination della prima puntata del GF Vip 9 si articolano in diversi momenti. Il primo vede protagonisti i quattro concorrenti entrati con l'anteprima di Open House, ovvero Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Il quartetto, chiamato in Mistery, fa le nomination palesi. Carmen Di Pietro è la più votata e va direttamente al televoto.

Il secondo momento delle nomination vede protagonisti Giulia Provvedi, Federica Morello e Giacomo Gallani, che hanno partecipato alla zip line pochi giorni prima dell'ingresso nella Casa. I tre vengono chiamati nella Nuvola e si posizionano a caso su tre postazioni: Giulia, sulla postazione che viene illuminata successivamente di rosso, deve scegliere chi nominare tra Federica e Giacomo. La scelta cade su Federica Morello che va direttamente al televoto.

I sei concorrenti rimanenti vengono chiamati nella Nuvola da Ilary Blasi. I due più nominati finiscono al televoto insieme a Carmen e Federica. Tra nomination palesi e segrete, i vip in nomination si rivelano essere Moreno Morello e Giancarlo Danto.