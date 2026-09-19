Dopo l'accoglienza di Ilary Blasi e il saluto ai concorrenti già entrati in Casa, lo studio del Grande Fratello Vip accoglie Andreas Muller , pronto a iniziare la sua avventura nel reality. Il ballerino si esibisce in un passo di danza, per poi ricevere la sorpresa della moglie Veronica Peparini . "Sono qua per dirti di divertirti ed essere te stesso - è l'augurio della coreografa -. In realtà è la prima volta che io e te staremo così lontani, perché siamo sempre stati insieme. Stai tranquillo, ti amo tanto ".

Sabato 19 settembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dall'ingresso nella Casa di nuovi concorrenti alle consuete nomination, ecco il racconto in diretta del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Il verdetto del primo televoto

I quattro concorrenti finiti al televoto al termine della prima puntata - Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello e Giancarlo Danto - vengono invitati a raggiungere la Nuvola per scoprire il verdetto. Quello che non sanno, è che il pubblico da Casa ha voluto per concedere l'immunità a due di loro. E la scelta ricade su Carmen Di Pietro e Moreno Morello. Per l'annuncio ufficiale, però, i due devono attendere ancora qualche minuto, temendo che uno di loro debba già lasciare il gioco in maniera definitiva.

L'ingresso di Guendalina Tavassi

Al Grande Fratello Vip è il momento di Guendalina Tavassi, che raggiunge la Casa con grande emozione. "Questo programma mi ha veramente cambiato la vita - commenta, ricordando l'esperienza vissuta nello stesso reality nel 2010 -. Spero di non deludervi e di arrivare lì dove non ero riuscita ad arrivare, riprendendomi quello che per me doveva essere mio". Una volta nella Casa, è proprio Guendalina a dover annunciare a Carmen Di Pietro e a Moreno Morello l'esito del televoto che per i due concorrenti vale l'immunità.

L'esibizione di Alex Belli: "Sono tornato, che abbia inizio lo show"

Sulle note di The Greatest Show, colonna sonora del film The Greatest Showman, Alex Belli conquista lo studio del reality per dare "inizio allo show". Prima di fare il suo ingresso nella Casa, l'attore ha avuto modo di parlare di Gabriel, il suo primogenito nato a marzo dall'amore con Delia Duran.

"Mi ha davvero cambiato la vita. Te lo dicono, ma non sai assolutamente niente finché non arriva", ha commentato prima di congedarsi da Ilary Blasi e varcare la porta rossa.