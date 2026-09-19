Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 9 , Megan Ria è stata convocata da Ilary Blasi nella Nuvola per tornare sull' amicizia con Franceska Nuredini, tema già affrontato durante la prima puntata del reality, e sul ruolo che la danza ha avuto nella sua vita. Nella clip proposta durante l'appuntamento in onda sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, la ballerina ha rivelato di essersi spesso sentita inadeguata e di non sentirsi "parte di qualcosa". Una situazione superata grazie alla danza , come ha raccontato la stessa Megan Ria durante il collegamento con Ilary Blasi. "Quando vivi una situazione difficile è semplice perdersi o piangersi addosso. La danza mi ha dato la forza di non focalizzarmi sulle cose brutte , di concentrarmi su una cosa che potesse farmi crescere, su un sogno. Credo che oggi, anche per i giovani, sia fondamentale avere un obiettivo, un sogno da rincorrere ", sono le parole della ballerina.

Megan Ria è poi tornata sull'amicizia con Franceska Nuredini: "Ci conosciamo da quando io avevo 14 anni e lei 18. Abbiamo condiviso un sacco di cose, tanti lavori, momenti belli e momenti brutti".



"Penso che ci vogliamo ancora bene, semplicemente non condividiamo più tempo insieme come prima - ha poi proseguito, concentrandosi sul recente allontanamento - In questo momento lei preferisce così, io rispetto la sua scelta e continuo a fare le mie cose. Le auguro tutto il bene di questo mondo, perché le voglio bene". E quando Ilary Blasi le domanda se sia possibile, con il tempo, un chiarimento con Franceska Nuredini, Megan Ria non ha dubbi e risponde: "Sicuramente".

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