La seconda puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda sabato 19 settembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella seconda puntata

Prima di dare il via alle nomination, il primo televoto del Grande Fratello Vip 9 premia Carmen Di Pietro e Moreno Morello con l'immunità. Successivamente, un televoto flash aperto tra i nuovi cinque concorrenti entrati nella Casa concede lo stesso privilegio ad Andreas Muller.



I concorrenti che hanno fatto il loro ingresso nella Casa durante la prima puntata vengono chiamati in Mistery per le nomination palesi. Qui, gli animi si scaldano soprattutto tra Giulia Provvedi e Federica Morello, con quest'ultima che riceve tre nomination, seguita da Marina La Rosa e Giancarlo Danto con due.



In confessionale, Moreno Morello nomina Alessandro Varsi, mentre la scelta di Carmen Di Pietro ricade su Jonathan Kashanian.



Tocca infine ai cinque nuovi concorrenti, chiamati a votarsi tra loro: il più votato è Alessandro Roncaccia.



Al televoto finiscono dunque Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. Sarà il pubblico a decidere chi salvare: il meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione.