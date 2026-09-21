Iva Zanicchi: "Walter Chiari mi disse che con le sue partner di lavoro aveva un rapporto intimo, ma io a quel tempo avevo un marito"

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda in prima serata su Canale 5 lunedì 21 settembre, Iva Zanicchi arriva a sorpresa nella Casa per salutare Simone Annicchiarico, suo "figlioccio", figlio dell'amico e collega scomparso Walter Chiari.

Prima di riabbracciare Simone, Iva parla del rapporto che aveva con Walter Chiari: "Posso dirlo, tanto non c'è niente di scandaloso. Quando ho lavorato con Walter, mi ha detto, come se fosse come bere il caffè e latte al mattino: 'Iva guarda, io con tutte le mie partner ho un rapporto abbastanza intimo perché così si lavora meglio'. Io in quel periodo avevo un marito, una bambina piccola, e gli dico: 'Ma Walter, cosa dici?'. E lui mi dice: 'Ma dai, ci divertiamo!'. In quel momento arriva anche la mamma di Walter e mi dice: 'Signora Zanicchi, non ci vada con il mio Walter!'. E io le ho detto: 'Stia tranquilla, non ci vado'. Con Walter Chiari non c'è stato niente di intimo, solo un bacino alla fine".