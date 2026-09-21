Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 21 settembre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di venerdì 18 settembre.

Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Federica Morello e Giancarlo Danto.