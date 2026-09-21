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Grande Fratello VIP
IL VERDETTO21 settembre 2026

Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 21 settembre

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 21 settembre, la conduttrice Ilary Blasi comunica l'esito del televoto
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Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 21 settembre, Ilary Blasi comunica al pubblico e ai concorrenti l'esito del televoto, frutto delle nomination della scorsa puntata di venerdì 18 settembre.

Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia sono i Vip che sono stati nominati. I primi a salvarsi sono Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia; restano quindi in attesa di sapere il loro destino Federica Morello e Giancarlo Danto.

Grande Fratello Vip 9
Grande Fratello Vip 9

Successivamente, Ilary Blasi svela il verdetto completo, dicendo chi è il vip meno votato e quindi il primo candidato alla prossima eliminazione. Tra Federica e Danto, il vip meno votato dal pubblico risulta essere Danto.

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