"Cara Antonella, è arrivato il momento di dire: ci riprendiamo tutto quello che è nostro un passo alla volta". Inizia con queste parole la dedica che Adriana Volpe rivolge sui social all'amica Antonella Elia. Quest'ultima, nei giorni scorsi aveva annunciato di doversi sottoporre a nuova operazione dopo quella già effettuata di recente per un tumore borderline.

In questo momento particolare, non manca il supporto di Adriana Volpe, che su Instagram rivolge all'amica parole piene di stima e di speranza a corredo di alcuni scatti insieme.

"La vita, a volte, ci mette davanti a momenti che ci costringono a fermarci, a cambiare ritmo e a guardare le cose da un'altra prospettiva. E forse è proprio in quei momenti che capiamo veramente di che pasta siamo fatte, e capiamo di avere risorse che neanche immaginavamo - scrive Adriana Volpe, 53 anni -. Tu sei una forza della natura, anche quando magari non te ne rendi conto. Hai una forza che ammiro e che spero tu riesca sempre a riconoscere in te stessa. Ieri sono passata a trovarti in ospedale, abbiamo riso, cazzeggiato, Pietro guardava la partita sdraiato nel “lettuccio“ e anche un soggiorno di cui avremmo tanto fatto a meno è diventato un momento “importante”. E adesso si riparte, con ancora più grinta sapendo che hai Pietro, me ed un mondo di persone che ti AMA".

Antonella Elia, il racconto dell'operazione a Verissimo

"Mi sono state asportate tube e ovaie. Durante l'intervento in laparoscopia è stato eseguito un esame istologico estemporaneo. Adesso sono in attesa dell'esito dell'esame istologico definitivo. Sono stati trovati focolai di tumore borderline. Non posso ancora dire di essere stata fortunata. Bisogna aspettare l'esito dell'istologico", aveva spiegato a Verissimo Antonella Elia, 63 anni, a inizio novembre.