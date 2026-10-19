Antonella Elia in ospedale: "Mi devo operare"

Antonella Elia è ricoverata all'Ospedale Gemelli per un'operazione. È stata la stessa showgirl, 62 anni, a renderlo noto in un video sui social. "Per un anno e mezzo non ho fatto i marcatori tumorali. Avevo una formazione strana vicino a un ovaio e invece di farli ogni sei mesi, ho fatto passare un anno e mezzo. Adesso la formazione, in anno e mezzo, si è trasformata in qualcosa che bisognerebbe bene capire che cosa sia. Quindi sono qui e domani mi opero"; spiega Antonella Elia.



La showgirl rassicura i fan: "Non siate in ansia per me. Ho già fatto parecchi interventi nel corso della vita di cui non ho mai parlato, ma in questo caso ne voglio parlare perché fa parte della prevenzione, dello stare molto attenti se si hanno dei sintomi o comunque delle problematiche, seguirle con molta accuratezza perché altrimenti il problema diventa irrimediabile".