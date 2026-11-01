Antonella Elia: "Sono stati trovati focolai di tumore borderline, ho subito l'asportazione di tube e ovaie"

Antonella Elia parla a Verissimo del delicato intervento che ha affrontato recentemente. "Mi sono state asportate tube e ovaie. Durante l'intervento in laparoscopia è stato eseguito un esame istologico estemporaneo. Adesso sono in attesa dell'esito dell'esame istologico definitivo", spiega la showgirl, 63 anni.

Per quanto riguarda il problema di salute che ha richiesto l'intervento d'urgenza, Antonella Elia spiega: "Sono stati trovati focolai di tumore borderline. Non posso ancora dire di essere stata fortunata. Bisogna aspettare l'esito dell'istologico".

La showgirl lancia un messaggio alle donne per l'importanza della prevenzione: "Tube e ovaie non hanno screening che permettano di trovare il problema. L'unico modo per individuare un tumore ovarico è l'ecografia pelvica transvaginale e poi bisogna stare attenti ai sintomi. Quando ha fatto l'ecografia, la professoressa, da cui mi ha mandato la mia ginecologa, ha detto di aver trovato un ago in un pagliaio".