L'intervista 22 novembre 2026

Dal bullismo subito da bambino al sogno di diventare attore e criminologo fino all'amore oggi: il pattinatore artistico su ghiaccio si è raccontato a Verissimo

Daniel Grassl racconta a Verissimo la sua storia e rivela di aver subito bullismo da bambino. "Ho sofferto di bullismo. Ma sono felice, perché me ne fregavo di quello che dicevano i compagni che mi chiamavano ballerina. A me piaceva essere diverso dagli altri, mi sentivo speciale a fare uno sport che non tanti ragazzi facevano", racconta il pattinatore artistico su ghiaccio, 24 anni, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina.

Da bambino, prima ancora dei pattini, Daniel Grassl sognava di diventare attore: "Mi sono laureato in cinematografia. Da piccolo, il mio sogno era vincere un Oscar. Ma già essere alla notte degli Oscar sarebbe un sogno". Oggi il campione studia criminologia: "È una passione nata negli ultimi anni. Dopo la laurea in cinematografia, studio per diventare criminologo".