Daniel Grassl racconta a Verissimo la sua storia e rivela di aver subito bullismo da bambino. "Ho sofferto di bullismo. Ma sono felice, perché me ne fregavo di quello che dicevano i compagni che mi chiamavano ballerina. A me piaceva essere diverso dagli altri, mi sentivo speciale a fare uno sport che non tanti ragazzi facevano", racconta il pattinatore artistico su ghiaccio, 24 anni, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di Milano-Cortina.
Da bambino, prima ancora dei pattini, Daniel Grassl sognava di diventare attore: "Mi sono laureato in cinematografia. Da piccolo, il mio sogno era vincere un Oscar. Ma già essere alla notte degli Oscar sarebbe un sogno". Oggi il campione studia criminologia: "È una passione nata negli ultimi anni. Dopo la laurea in cinematografia, studio per diventare criminologo".
Tra sport e studi, per Daniel Grassl non c'è tempo per l'amore: "È difficile per me avere qualcosa di serio. Dopo gli allenamenti, studio. Ci sono a volte cose qua e là, ma avere qualcosa di serio è difficile. Adesso la priorità è lo sport".