Alessandra e Rosita Celentano affrontano a Verissimo il delicato tema della maternità. Nel loro libro Lei è peggio di me, Alessandra Celentano, 60 anni, rivela di aver intrapreso in passato il percorso di inseminazione artificiale per diventare mamma con l'ex marito Angelo Trementozzi, con cui è stata sposata dal 2007 al 2012.

"Ho deciso di fare due inseminazioni per il grande amore che provavo per mio marito, perché per lui era veramente una cosa essenziale", spiega la responsabile artistica di Amici, che nel suo libro descrive il suo percorso, intrapreso all'età di 40 anni: "Avevo cominciato a immaginarmi mamma, ci credevo. Accettare che per due volte non ha funzionato è stato doloroso".

"È stato un atto d'amore più che altro. Però devo dirti che effettivamente, come scrivo nel libro, a un certo punto quando fai questa cosa ti senti che arriva. Nel momento in cui non arriva è abbastanza pesante", afferma Alessandra Celentano, che dopo due tentativi ha preferito rinunciare all'idea di diventare mamma: "Sono fatalista. Ho sempre detto: 'Voleva dire che non doveva essere'. Non sono per l'accanimento, infatti a chi mi diceva di riprovare, ho risposto: 'No, due volte mi sembra sufficiente. Non è successo, basta'". Oggi Alessandra Celentano non vive il rimpianto per non essere diventata mamma: "Non mi manca avere un figlio. Io sto bene, ho tutto quello che devo avere, quindi non mi sento che mi manca qualcosa".