Tosca racconta a Verissimo un periodo difficile della sua vita in cui ha sofferto di anoressia. "Mamma era una delle donne più belle del mio quartiere e io e mio padre ci contendevamo la sua attenzione. Papà era un po' un bambino cresciuto e quindi io mi mettevo in una condizione di contrasto con lui, litigavamo di continuo. Io mi ammalavo per attirare l'attenzione di mia mamma", racconta la cantante, 59 anni.

Tosca spiega: "Il mio metodo era farmi venire la febbre. Si trovano dei metodi inconsci. Fino ad arrivare a una cosa molto importante che fu l'anoressia. Arrivai a pesare 40 chili". A salvarla è stata la terapia: "Non sono finita in ospedale, ma sono finita a fare psicoterapia che consiglio a tutti perché è una cosa che ti aiuta a vivere".