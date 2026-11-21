Filippa Lagerbäck condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa dell'amata mamma, venuta a mancare a gennaio del 2025. "Mamma è mancata improvvisamente. Sono crollata totalmente, mi sono mancate tutte le mie certezze. Ci vuole coraggio per non avere coraggio, per farsi aiutare, per cambiare", racconta la conduttrice, 53 anni.

Filippa Lagerbäck non nasconde di aver vissuto un periodo molto buio: "Quando è mancata, mi sono permessa di crollare. Ho voluto vivere questo dolore. Ero preoccupata di precipitare in un buco nero e ho chiesto aiuto". La conduttrice condivide un ricordo intimo della mamma: "Il giorno prima ci siamo sentite, abbiamo parlato del più e del meno e ci siamo dette 'ti amo'. Non era una cosa che ci dicevamo spesso, perché mia mamma era un po' rigida, una donna tutta d'un pezzo. Quando ho messo giù il telefono, mi ricordo di aver pensato: 'Forse questa è l'ultima volta che sento mia mamma'. Non so perché. È un pensiero che poi mi sono scrollata di dosso. Quella è stata l'ultima volta in cui l'ho sentita".

Oggi la conduttrice continua ad attraversare il suo lutto, portando nel cuore il ricordo della mamma: "Mamma è presente in ogni momento e in tutto ciò che faccio. Il suo ricordo è forte in ogni cosa che faccio. Il lutto non si supera. Il lutto è per sempre e anche l'amore lo è. Il lutto ti cambia, non sei più la stessa persona".