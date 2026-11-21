Nesrin Cavadzade parla a Verissimo della storia d'amore con il marito Kadir Taner Ucar, sposato nella primavera del 2026. L’attrice, che interpreta la perfida Sahika in Forbidden fruit, racconta di aver conosciuto il marito in palestra: "Se non fosse stato in palestra difficilmente ci saremmo incontrati. Ho una routine molto rigida, sono molto riservata e non sono propensa alla vita mondana. La palestra era l'unico luogo in cui potevamo incontrarci". Nesrin Cavadzade rivela cosa l'abbia fatta innamorare del marito: "Mi ha conquistato la sua bontà d'animo. Con lui posso essere me stessa, non devo fingere di essere qualcun altro, non devo stare in guardia, posso contare su di lui. E poi sostiene tutti i miei sogni. Per una donna di successo non è sempre facile trovare una persona che la sostenga".

La proposta di matrimonio è arrivata in un momento e in un modo molto particolari. "Quando ci siamo conosciuti, dopo circa un mese di frequentazione, per una sciocchezza, mi ero offesa e avevamo smesso di vederci. Ci eravamo allontanati, ma lui continuava a mandarmi dei messaggi. Una sera mi ha scritto un messaggio chiedendomi di scendere. Ma io ero già in pigiama e gli ho detto di no. E lui mi ha risposto: 'Peccato'. Mi sono affacciata dalla finestra e l'ho visto di sotto con un enorme mazzo di fiori. A quel punto sono scesa, in pigiama. E lui si è inginocchiato, ha aperto una scatolina e mi ha chiesto di sposarlo", racconta l'attrice.

Il loro matrimonio è stato molto intimo. "Non è stato un vero e proprio matrimonio, sarebbe quasi esagerato chiamarlo anche una cena. Il giorno dopo iniziavano le riprese della mia nuova serie e avevo anche in programma uno shooting. È stata una cerimonia molto semplice in cui eravamo in 12", dice Nesrin Cavadzade, che rivela i loro sogni per il futuro: "Sogniamo di diventare genitori, desideriamo costruire una famiglia nostra".