“Il primo amore non si scorda mai”: Carmen Di Pietro pubblica sui social un video e alcune foto insieme a Luigi, il suo primo fidanzatino dell'adolescenza, che ha avuto modo di rincontrare al Grande Fratello Vip.

"Avevo 15 anni quando ho conosciuto Luigi, il primo amore non si scorda mai. Ci siamo incontrati di nuovo dopo 43 anni, grazie al Grande Fratello Vip. Eravamo felici e spensierati anche senza internet e telefonini", scrive la showgirl, 61 anni, nella didascalia del post in cui è a bordo di una Vespa insieme a Luigi.

L'incontro, fuori dal programma, tra Carmen Di Pietro e Luigi era stato preannunciato a Verissimo, dove la showgirl aveva detto: "Ci siamo promessi di ripercorrere tutta la Costiera Amalfitana dove andavamo in Vespa".