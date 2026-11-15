Carmen Di Pietro: "Ho chiamato mio figlio Alessandro in onore di Sandro Paternostro"

Carmen Di Pietro parla a Verissimo del matrimonio con Sandro Paternostro, con cui è stata sposata dal 1998 al 2000, anno in cui è venuto a mancare il giornalista e conduttore. Alla fine degli anni '90, il matrimonio di Carmen Di Pietro e Sandro Paternostro suscitò grande clamore mediatico a causa della differenza di età tra la showgirl e il giornalista: lui aveva 75 anni, mentre lei ne aveva 33.



"È un capitolo in cui ho sofferto tantissimo. All'inizio la mia famiglia l'ha presa così così, ma quando hanno conosciuto Sandro se ne sono innamorati", ricorda Carmen Di Pietro, 61 anni. La famiglia di Sandro Paternostro osteggiò fortemente quella unione, in particolare i figli Roberto e Alessandra, nati dal primo matrimonio. "Mi ricordo che i primi tempi quando andavamo a Londra da loro, si sentivano sbattere le porte, mi sbattevano proprio la porta davanti. Io avrei voluto far parte della famiglia, avrei voluto integrarmi, ma non ci sono riuscita. Perché non hanno voluto che facessi parte della famiglia? Solo perché ero più giovane? Io volevo bene al loro papà", afferma Carmen Di Pietro.

Successivamente Carmen Di Pietro è stata legata a Giuseppe Iannoni, con cui ha avuto i figli Alessandro, 25 anni, e Carmelina, 17 anni. Ma nel cuore della showgirl è sempre rimasto il ricordo di Sandro Paternostro. "Ho chiamato mio figlio Alessandro in suo onore. Ho avuto al mio fianco una persona intelligente, il padre di mio figlio, che non mi ha ostacolato in questo e mi ha capita", afferma Carmen Di Pietro.

Per quanto riguarda l'amore oggi la showgirl afferma di essere single. Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Carmen Di Pietro ha avuto modo di rincontrare Luigi, il suo primo fidanzatino dell'adolescenza. La showgirl ha in programma di rivedere l'uomo fuori dal programma: "Ci siamo promessi di ripercorrere tutta la Costiera Amalfitana dove andavamo in Vespa".