Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati genitori. L'ex corteggiatrice, 31 anni, e l'ex tronista di Uomini e Donne, 35 anni, annunciano la nascita del primo figlio Edoardo Romeo. "Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Benvenuto bimbo nostro", scrivono sui social, pubblicando i primi scatti in tre.
Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal dating show nel 2018. Si sono sposati nel 2025 e a maggio del 2026 hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio.
Nei mesi scorsi, Angela Caloisi aveva parlato di alcune critiche ricevute sui social per i cambiamenti del suo corpo in gravidanza: "È capitato che qualcuno mi ricordasse che avevo preso tanti chili con parole del tipo 'non sembra più lei', 'forse stai mangiando troppi dolci', 'troppo volgare con quel seno', 'irriconoscibile'. E per un attimo mi sono sentita sopraffatta e guardata con occhi diversi. E per un attimo ho cercato difetti dove prima vedevo bellezza". Ospiti a Verissimo, l'ex tronista e l'ex corteggiatrice avevano parlato del desiderio di diventare genitori: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio".