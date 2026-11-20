Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati genitori. L'ex corteggiatrice, 31 anni, e l'ex tronista di Uomini e Donne, 35 anni, annunciano la nascita del primo figlio Edoardo Romeo. "Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco. Stiamo esplodendo d’amore. Benvenuto bimbo nostro", scrivono sui social, pubblicando i primi scatti in tre.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal dating show nel 2018. Si sono sposati nel 2025 e a maggio del 2026 hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio.