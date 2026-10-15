Angela Caloisi criticata per il suo corpo in gravidanza: “Mi hanno scritto ‘irriconoscibile’ e ho cercato difetti dove prima vedevo bellezza”

"Prima sfogliando qualche foto pensavo al rapporto con il mio corpo durante questi mesi. Fin dal primo istante mi sono sentita bella. Invincibile. Mi guardavo e mi piacevo. Ma mi stavano bene anche le giornate in cui non mi piacevo": inizia così la riflessione di Angela Caloisi sulla sua gravidanza. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 32 anni, racconta di aver ricevuto delle critiche per i cambiamenti del suo corpo in dolce attesa: "Ho ringraziato il mio corpo, l’ho venerato, l’ho mostrato come un trofeo. È capitato che qualcuno mi ricordasse che avevo preso tanti chili con parole del tipo 'non sembra più lei', 'forse stai mangiando troppi dolci', 'troppo volgare con quel seno', 'irriconoscibile'. E per un attimo mi sono sentita sopraffatta e guardata con occhi diversi".

"Mi sono chiesta: 'Ma davvero sono così?', 'Forse non mi vedo io, abbagliata dalla gioia?', 'Oddio, non mi hanno riconosciuta: forse ho il viso troppo gonfio?', 'Perché continuano a chiedermi quanti chili ho preso? Vorrà dire che mi vedono enorme e io non me ne rendo conto'. E per un attimo ho cercato difetti dove prima vedevo bellezza", aggiunge Angela Caloisi, spiegando poi come è riuscita ad alleggerire il peso di quei commenti: "Per fortuna è durato poco. La gratitudine verso quello che stavo vivendo era troppo forte. Eppure mi è dispiaciuto aver permesso, anche solo per un attimo, che lo sguardo degli altri diventasse più importante del mio. 'Ma poi perché i commenti brutti contano sempre più di tutti quelli che mi dicevano che ero bellissima? E soprattutto: Ma come ti permetti? Sono incinta e potrei piangere anche per un biscotto rotto".

"Riguardo le foto di questi mesi e mi vedo di nuovo meravigliosa. Anzi, penso che siano volati troppo in fretta. Preoccuparmi dell’aspetto fisico in questi mesi, comunque, mi appariva troppo superficiale. Questo viaggio sta quasi finendo e sono sicura che mi mancherà tantissimo, perché, in fondo, mi manca già adesso", conclude l'influencer.