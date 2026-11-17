Angela Caloisi mostra il pancione sui social e scrive: "Ultimo capitolo". L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sposata dal 2025 con Paolo Crivellin, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due immagini della gravidanza, in attesa di dare alla luce un maschietto.



A fine maggio, la coppia aveva condiviso il dolce annuncio su Instagram attraverso un tenero video in cui ripercorreva le prime fasi della gravidanza, a partire dalla sera della scoperta. "Non ci crediamo ancora neanche noi - erano state le parole con cui Angela Caloisi, 32 anni, aveva ricordato quel momento -. Quella sera Paolo mi ha guardata e mi ha detto: per me sei già incinta. Ho solo sorriso, un po' lo sentivo anch'io, così per tutta la cena ho lasciato bere solamente lui. Ma è stata magica e aveva ragione".

Una gioia a cui aveva avuto seguito il gender reveal, con cui Angela Caloisi e Paolo Crivellin avevano svelato il sesso del bambino.

Angela Caloisi e le critiche ricevute per il suo corpo in gravidanza

Durante la gravidanza, Angela Caloisi ha dovuto però fronteggiare anche alcune critiche ricevute per il cambiamento del suo corpo. "Ho ringraziato il mio corpo, l'ho venerato, l'ho mostrato come un trofeo. È capitato che qualcuno mi ricordasse che avevo preso tanti chili con parole del tipo 'non sembra più lei', 'forse stai mangiando troppi dolci', 'troppo volgare con quel seno', 'irriconoscibile'. E per un attimo mi sono sentita sopraffatta e guardata con occhi diversi", aveva dichiarato durante una lunga riflessione. "Per un attimo ho cercato difetti dove prima vedevo bellezza", aveva quindi aggiunto, per poi raccontare come fosse riuscita ad alleggerire il peso di quei commenti.



Precedentemente, l'ex corteggiatrice aveva già risposto ad alcune critiche per l'abito indossato al Festival di Venezia: "Dalle foto e dai video in effetti risultava più di quello che era dal vivo e forse non era adatto alle mie nuove forme, che quest’anno sono state difficilissime da gestire. È andata così, non fa nulla".

Angela Caloisi e Paolo Crivellin, la storia d'amore

Angela Caloisi, 32 anni, e Paolo Crivellin, 34, si sono conosciuti nel 2018 negli studi di Uomini e Donne. Dopo anni insieme, la proposta di matrimonio è arrivata a gennaio 2025 sulla neve di Champoluc, in Valle d'Aosta, e la coppia si è poi unita civilmente prima di celebrare le nozze a luglio 2025.



"È stato bellissimo. Nella vita capita spesso di pensare: Chissà con chi mi sposerò, poi quando ho visto Paolo ho pensato: Ce l'ho davanti a me la mia anima gemella", aveva rivelato a Verissimo. Nella stessa intervista, la coppia aveva manifestato il desiderio di diventare genitori: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio".