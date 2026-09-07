Dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Angela Caloisi decide di replicare ad alcune critiche sull'abito che ha scelto di indossare. "Dalle foto e dai video in effetti risultava più di quello che era dal vivo e forse non era adatto alle mie nuove forme, che quest’anno sono state difficilissime da gestire. È andata così, non fa nulla", spiega nei commenti sui social l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 32 anni, in attesa del primo figlio con il marito Paolo Crivellin, 35 anni.



Angela Caloisi e Paolo Crivellin si sono conosciuti nel 2018 a Uomini e Donne. Si sono sposati a luglio 2025 e a maggio del 2026, hanno annunciato, con un toccante video sui social, di essere in attesa del primo figlio. Ospiti a Verissimo, avevano rivelato il desiderio di diventare genitori: "Siamo pronti. Ci riteniamo abbastanza maturi sia dal punto di vista personale che come coppia per fare questo viaggio".